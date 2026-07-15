Ya están definidas las alineaciones para el partido de semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina desde el Estadio de Atlanta.
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 - 15 de julio de 2026 - 13:16
Mundial 2026: Alineaciones confirmadas de Inglaterra y Argentina para las semifinales
Ya están definidas las alineaciones para el partido de semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina desde el Estadio de Atlanta
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Alineación de Inglaterra
- Jordan Pickford
- John Stones
- Marc Guehi
- Reece James
- Djed Spence
- Declan Rice
- Elliot Anderson
- Jude Bellingham
- Morgan Rogers
- Anthony Gordon
- Harry Kane
Alineación de Argentina
- Emiliano Martínez
- Nicolás Tagliafico
- Lisandro Martínez
- Cristian Romero
- Nahuel Molina
- Leandro Paredes
- Alexis Mac Allister
- Enzo Fernández
- Julián Álvarez
- Lionel Messi
- Giuliano Simeone
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