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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  15 de julio de 2026 - 13:16

Mundial 2026: Alineaciones confirmadas de Inglaterra y Argentina para las semifinales

Ya están definidas las alineaciones para el partido de semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina desde el Estadio de Atlanta

Mundial 2026: Alineaciones confirmadas de Inglaterra y Argentina para las semifinales

Mundial 2026: Alineaciones confirmadas de Inglaterra y Argentina para las semifinales

Ya están definidas las alineaciones para el partido de semifinales del Mundial 2026 entre Inglaterra y Argentina desde el Estadio de Atlanta.

Alineación de Inglaterra

  • Jordan Pickford
  • John Stones
  • Marc Guehi
  • Reece James
  • Djed Spence
  • Declan Rice
  • Elliot Anderson
  • Jude Bellingham
  • Morgan Rogers
  • Anthony Gordon
  • Harry Kane

Alineación de Argentina

  • Emiliano Martínez
  • Nicolás Tagliafico
  • Lisandro Martínez
  • Cristian Romero
  • Nahuel Molina
  • Leandro Paredes
  • Alexis Mac Allister
  • Enzo Fernández
  • Julián Álvarez
  • Lionel Messi
  • Giuliano Simeone
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