Mundial 2026: Inglaterra vs Argentina, un nuevo capítulo en la historia

La Selección de Argentina e Inglaterra volverán a enfrentarse hoy en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026 . Será un nuevo capítulo de una rivalidad con profundas raíces futbolísticas y varios episodios que quedaron grabados en la memoria de las Copas del Mundo.

En los Mundiales, ambos seleccionados se enfrentaron en cinco oportunidades. Inglaterra acumula tres victorias, mientras que Argentina registra un triunfo y un empate que terminó favoreciendo a los europeos en la definición por penales.

La primera vez que la Albiceleste e Inglaterra se vieron las caras en una justa mundialista fue en el grupo 4 de la fase de grupos de la Copa del Mundo Chile 1962, y con goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Graves, los ingleses se quedaron por el triunfo. José Sanfilippo descontó para los argentinos.

En esa edición, Inglaterra llegó hasta cuartos de final y fue eliminada ante Brasil, mientras que Argentina no pasó de la primera fase, al finalizar tercera de la zona.

El siguiente antecedente se remonta al Mundial de Inglaterra 1966, cuando ambas selecciones se enfrentaron en los cuartos de final. El conjunto local ganó 1-0 con un gol de Geoff Hurst, pero el partido quedó marcado por la expulsión del capitán argentino Antonio Ubaldo Rattín (falleció el sábado último), quien tras cuestionar la decisión arbitral, protagonizó una de las imágenes más recordadas de la historia de los Mundiales. Aquel episodio, además, impulsó años más tarde la implementación del sistema de tarjetas.

Un choque emblemático

Veinte años después llegó el encuentro más emblemático entre ambos países. En los cuartos de final de México 1986, la Selección Argentina se impuso por 2-1 con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona, autor de dos goles que quedaron para siempre en la historia del fútbol: el primero, conocido como "La Mano de Dios", y el segundo, elegido por la FIFA como el "Gol del Siglo". Gary Lineker descontó para Inglaterra, pero el triunfo argentino abrió el camino hacia la conquista del segundo título mundial.

Los siguientes enfrentamientos volvieron a favorecer al conjunto inglés. En los octavos de final del Mundial de Francia 1998, luego de igualar 2-2 en un partido vibrante, Inglaterra avanzó a los cuartos de final al imponerse 4-3. Cuatro años más tarde, en el Mundial de Corea-Japón 2002, los europeos repitieron el resultado con otro tanto de Beckham, esta vez de penal.

Ahora, casi tres décadas después del último cruce mundialista, Argentina e Inglaterra volverán a verse las caras con un lugar en la final en juego. Para la Selección dirigida por Lionel Scaloni será una nueva oportunidad de escribir otra página en uno de los enfrentamientos con mayor tradición de la Copa del Mundo.

Este será el enfrentamiento número 15 entre ambas selecciones, que tiene 3 triunfos argentinos, 6 ingleses y 4 empates. Además, jugaron en cinco mundiales diferentes.

FUENTE: AFA