Mundial 2026: Partido para hoy miércoles 15 de julio

Este miércoles 15 de julio continúan las acciones de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, mucho más cerca del deseado partido, la Final.

Dos equipos se disputarán el último boleto a la Final de la cita mundialista, una en la que ya espera España, después de dejar en el camino a la favorita Francia.

Partido para hoy 15 de julio en el Mundial 2026

Inglaterra vs Argentina a las 2:00 P.M. desde el Estadio de Atlanta, un partido que podrás sintonizar por RPC desde la 1:00 P.M. con todos los destalles en la previa al gran choque.

Mucha historia, en un partido histórico entre dos viejos conocidos, que han disputado anteriormente partidos muy emocionantes.

En esta ocasión, el líder de la selección de Argentina Lionel Messi, quien ha anotado en 8 ocasiones en la Copa Mundial se medirá ante una dupla de gran calibre, Jude Bellingham y Harry Kane, quinees cuentan con 6 anotaciones cada uno.