Mundial de Clubes 2025: Partidos para hoy sábado 28 de junio

Partidos para hoy 28 de junio en el Mundial de Clubes 2025

Palmeiras vs Botafogo a las 11:00 A.M. en el Lincoln Financial Field.

Benfica vs Chelsea en el Bank of America Stadium a las 3:00 P.M.

El Palmeiras fue líder del Grupo A de la competición, mientras que Botafogo fue segundo en el B. Por su parte, los otros rivales, Benfica lideró el con 7 unidades y el Chelsea fue segundo con 6 puntos en el Grupo D.

Cuatro equipos iniciarán la búsqueda a los Cuartos de Final de la competición de la FIFA.