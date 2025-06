Selección de Panamá: ¿Qué jugadores repiten en la alineación ante Honduras desde la Copa Oro de 2021?

¿Qué jugadores repiten en la alineación de Panamá ante la selección de Honduras desde la Copa Oro de 2021?

Han pasado cuatro años desde la última vez que Panamá y Honduras se enfrentaron en una edición de la Copa Oro. En aquella ocasión los "Catrachos" vencieron 2-3 a la "Roja".

Para ese cotejo, Panamá alineó con: Luis Mejía, Francisco Palacios, Harold Cummings, Richard Peralta, Eric Davis, Adalberto Carrasquilla, Armando Cooper, Edgar Bárcenas, Alberto Quintero, Cesar Yanis y Rolando Blackburn.

En comparación para el partido del sábado, Panamá probablemente no presente a ningún jugador de ese once titular ante Honduras el día de mañana, tomando en cuenta que Jorge Gutiérrez, Orlando Mosquera y Cristian Martínez están por adelante de Eric Davis, Luis Mejía y Cesar Yanis en el once titular.

Además de los mencionados, para aquel encuentro completaban la convocatoria jugadores como José Fajardo, José Luis Rodríguez y Víctor Griffith, manteniendo un total de solo 7 futbolistas (Gutiérrez y Martínez no fueron convocados para esa Copa Oro) en la actual lista oficial de Copa Oro 2025.