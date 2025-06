Selección de Panamá: César Yanis destaca lo fuerte del grupo

"Siento que hay un grupo bastante fuerte el que tenemos ahora, de verdad que he estado en otros grupo que han sido fuertes también, pero creo que el grupo que tenemos ahora está enfocado y mentalizado en lo que quiere, en lo que venimos a esta copa y la verdad siento un grupo muy unido, que está para muchas cosas", destacó el actual jugador del Cobresal de Chile.

El recuerdo de la remontada

“Es un recuerdo muy bonito, la remontada en Honduras, pero mañana será un partido distinto, y esperemos que mañana hagamos la cosas de la mejor manera”, añadió.

"En lo personal trato de aprovechar cada minuto que me dan, siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera y por ahí me siento muy bien, físicamente me siento bien y ahora esperar el día de mañana y hacer las cosas bien", finalizó Yanis.