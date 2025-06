Thomas Christiansen: "No le doy mucha importancia al favoritismo, todos los partidos son difíciles"

Thomas Christiansen en Conferencia de Prensa

"Otra vez el tema del favoritismo, no le doy mucha importancia, todos los partidos son difíciles, más en un torneo como la Copa Oro, que estar en Cuartos de Final significa que los equipos hemos hecho méritos para estar donde estamos y sabemos de la dificultad que tiene el partido", señaló.

Thomas no quería enfrentar a la H en eliminatorias

"No quería hablar de eliminatoria, de la eliminatoria que viene, cuando hubo el sorteo, uno de los equipos que no me quería enfrentar era Honduras, así que ahí respondo un poco como veo a Honduras y el respeto que le tenemos, pero por otra parte creo que si el equipo está como en los últimos 3 partidos tenemos nuestras opciones", mencionó el DT hispano danés.

"Tenemos un rival enfrente que va hacer todo lo posible para neutralizar nuestras armas, el tema de papá, mamá, ahí no quiero entrar, creo que es un tema ya perdido", finalizó Thomas Christiansen.