Un día después de sacudir el mundo del béisbol al pactar con el lanzador agente libre Tarik Skubal, los New York Mets volvieron a la carga el lunes, acordando un contrato con el inicialista Paul Goldschmidt, le informó una fuente a Anthony DiComo de MLB .com.

Se informa que Goldschmidt firmaría por US$8 millones, con la oportunidad de ganar otros US$2 millones en bonos, según un informe del analista de MLB Network, Joel Sherman.

Los Mets agregaron al dominicano Jorge Polanco en invierno pasado aparentemente para llenar el hueco que dejó la partida de Pete Alonso, pero Polanco se vio limitado a apenas 37 partidos y promedio de .148 debido a varias lesiones. Como resultado, Jared Young y Mark Vientos vieron la mayor parte del tiempo de juego en la posición.

Un altamente condecorado inicialista y bateador designado veterano, Goldschmidt llega a su campaña de 39 años con un premio Jugador Más Valioso (2022), siete convocatorias al Juego de Estrellas, cinco Bates de Plata y cuatro Guantes de Oro.

FUENTE: MLB