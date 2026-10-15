MLB: Guardianes de Daniel Espino ganan y toman ventaja en Serie de Campeonato ante Rays

Los Guardianes de Cleveland ganaron duelo por pizarra de 3-2 a los Rays de Tampa Bay en acción del Juego 3 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de la MLB y se ponen en ventaja en la serie (2-1).

En el segundo episodio los hombres de casa pegaron primero con un oportuno Nathaniel Lowe, que bateó un doble para remolcar a Jo Adell para la primera rayita.

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Los Rays reaccionaron en la cuarta entrada, con un triple de Chandler Simpson, que empujó dos rayitas para darle la vuelta a la pizarra en el Progressive Field.

En el quinto Petey Halpin apareció a la hora buena para conectar cuadrangular con un hombre en circulación, para ponerse en ventaja nuevamente con el definitivo 3-2 en la pizarra.

Trabajo panameño en la lomita, el "lanzallamas" Daniel Espino en la MLB

Gavin William trabajó 5.0 episodios como abridor y luego llegó la oportunidad para el derecho panameño Daniel Espino, que trabajó 1.0 episodio, dominando a los 3 bateadores a los que enfrentó, entre ellos un ponche a Junior Caminero.

Después se combinaron en la lomita el zurdo Erik Sabrowski, Hunter Gaddis y Cade Smith para completar el trabajo desde el bullpen.

Con este importante triunfo, los Guardianes se Cleveland toman ventaja en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de las Grandes Ligas.