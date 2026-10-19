MLB: Line-ups confirmados de Guardianes y Tampa Bay para el juego 6

Un viaje a la Serie Mundial de la MLB está de por medio en el Juego 6 mientras los Rays trasladan la Serie de Campeonato de la Liga Americana de vuelta al Tropicana Field.
Sin el as Gavin Williams como alternativa para abrir el Juego 6, los Guardianes anunciaron la mañana del lunes que Shawn Armstrong fungirá como el opener. Lanzando por los Rays estará el dominicano Freddy Peralta, algo que debe darle una excelente sensación a Tampa Bay tras la gran recta final que ha tenido hacia la postemporada. En el Juego 2, Peralta trajo todo el fuego a lo largo de seis entradas en blanco, y a pesar de realizar nueve pitcheos en labor de relevo en el Juego 4 el sábado, debería estar listo para lanzar sin limitaciones.
Lineup de Guardianes de Cleveland - MLB
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LF: Steven Kwan
3B: José Ramírez
RF: Chase DeLauter
DH: Jo Adell
1B: Nathaniel Lowe
2B: Travis Bazzana
C: Patrick Bailey
CF: Petey Halpin
SS: Brayan Rocchio
Lanzador abridor (P): Shawn Armstrong
Lineup de Tampa Bay Rays
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DH: Yandy Díaz
1B: Jonathan Aranda
C: Liam Hicks
3B: Junior Caminero
LF: Chandler Simpson
RF: Víctor Mesa Jr
CF: Jonny DeLuca
2B: Richie Palacios
SS: Taylor Walls
Lanzador abridor: Freddy Peralta
FUENTE: MLB