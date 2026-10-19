MLB: Line-ups confirmados de Guardianes y Tampa Bay para el juego 6

Un viaje a la Serie Mundial de la MLB está de por medio en el Juego 6 mientras los Rays trasladan la Serie de Campeonato de la Liga Americana de vuelta al Tropicana Field.

Tras su victoria por 3-1 sobre los Guardianes en el Juego 5, los Rays lucen ahora como la mejor versión de sí mismos, jugando una defensa hermética detrás de un pitcheo élite y haciendo lo justo en el plato para que todo funcione.

Sin el as Gavin Williams como alternativa para abrir el Juego 6, los Guardianes anunciaron la mañana del lunes que Shawn Armstrong fungirá como el opener. Lanzando por los Rays estará el dominicano Freddy Peralta, algo que debe darle una excelente sensación a Tampa Bay tras la gran recta final que ha tenido hacia la postemporada. En el Juego 2, Peralta trajo todo el fuego a lo largo de seis entradas en blanco, y a pesar de realizar nueve pitcheos en labor de relevo en el Juego 4 el sábado, debería estar listo para lanzar sin limitaciones.

Lineup de Guardianes de Cleveland - MLB

LF: Steven Kwan 3B: José Ramírez RF: Chase DeLauter DH: Jo Adell 1B: Nathaniel Lowe 2B: Travis Bazzana C: Patrick Bailey CF: Petey Halpin SS: Brayan Rocchio

Lanzador abridor (P): Shawn Armstrong

Lineup de Tampa Bay Rays

DH: Yandy Díaz 1B: Jonathan Aranda C: Liam Hicks 3B: Junior Caminero LF: Chandler Simpson RF: Víctor Mesa Jr CF: Jonny DeLuca 2B: Richie Palacios SS: Taylor Walls

Lanzador abridor: Freddy Peralta

FUENTE: MLB