MLB MLB -  19 de octubre de 2026 - 16:33

MLB: Line-ups confirmados de Guardianes y Tampa Bay para el juego 6

Repasa las alineaciones de los Guardianes y los Rays para el juego 6 de la Serie de Campeonato en la MLB.

MLB: Line-ups confirmados de Guardianes y Tampa Bay para el juego 6

MLB: Line-ups confirmados de Guardianes y Tampa Bay para el juego 6

Foto: MLB

Un viaje a la Serie Mundial de la MLB está de por medio en el Juego 6 mientras los Rays trasladan la Serie de Campeonato de la Liga Americana de vuelta al Tropicana Field.

Sin el as Gavin Williams como alternativa para abrir el Juego 6, los Guardianes anunciaron la mañana del lunes que Shawn Armstrong fungirá como el opener. Lanzando por los Rays estará el dominicano Freddy Peralta, algo que debe darle una excelente sensación a Tampa Bay tras la gran recta final que ha tenido hacia la postemporada. En el Juego 2, Peralta trajo todo el fuego a lo largo de seis entradas en blanco, y a pesar de realizar nueve pitcheos en labor de relevo en el Juego 4 el sábado, debería estar listo para lanzar sin limitaciones.

Lineup de Guardianes de Cleveland - MLB

  1. LF: Steven Kwan

  2. 3B: José Ramírez

  3. RF: Chase DeLauter

  4. DH: Jo Adell

  5. 1B: Nathaniel Lowe

  6. 2B: Travis Bazzana

  7. C: Patrick Bailey

  8. CF: Petey Halpin

  9. SS: Brayan Rocchio

Lanzador abridor (P): Shawn Armstrong

Lineup de Tampa Bay Rays

  1. DH: Yandy Díaz

  2. 1B: Jonathan Aranda

  3. C: Liam Hicks

  4. 3B: Junior Caminero

  5. LF: Chandler Simpson

  6. RF: Víctor Mesa Jr

  7. CF: Jonny DeLuca

  8. 2B: Richie Palacios

  9. SS: Taylor Walls

Lanzador abridor: Freddy Peralta

FUENTE: MLB

En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Tampa Bay Rays se ponen a una victoria de llegar a la Serie Mundial

Tampa Bay Rays vs Guardianes de Cleveland: Fecha, hora y dónde ver J4 ALCS MLB

MLB: Partido para hoy sábado 17 de octubre en Serie de Campeonato

Recomendadas

Últimas noticias