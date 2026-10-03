MLB: Medias Blancas ganan primer duelo a Guardianes en Serie Divisional

Con su victoria 3-0 sobre los Guardianes de Cleveland en el Juego 1 de la Serie Divisional de la Liga Americana en el Progressive Field el sábado por la tarde, los Medias Blancas de Chicago aún no han estado en desventaja en 27 entradas jugadas en playoffs de MLB .

Ahora están a dos victorias de avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana. Los Medias Blancas recuperaron la ventaja de local en el proceso, lo que significa que tienen garantizados dos juegos en el Rate Field tras el día libre del domingo y el encuentro del lunes en el Progressive Field.

Momento clave del partido - MLB

Munetaka Murakami, quien prácticamente ha cambiado a la franquicia desde que llegó de Japón con un contrato de agente libre por dos años y US$34 millones en la temporada muerta, cambió el rumbo del juego con un solo swing el sábado. El jonrón de dos carreras del inicialista, que alcanzó una distancia proyectada por Statcast de 440 pies, llegó después de un sencillo del cubano Miguel Vargas contra el novato Parker Messick para abrir el cuarto inning.

Una carrera en el séptimo inning mostró otro aspecto del éxito de los Medias Blancas, con Kyle Teel corriendo a toda velocidad hasta el plato desde la inicial tras un doblete de Colson Montgomery por la raya del jardín izquierdo. El tiro al plato llegó antes que Teel, pero la pelota se escapó, permitiéndole anotar.

Grant Taylor lanzó las últimas cuatro entradas para agenciarse un salvamento a la antigua.

FUENTE: MLB