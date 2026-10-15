MLB: MLB -  15 de octubre de 2026 - 07:37

MLB: Partidos para hoy jueves 15 de octubre en la Serie de Campeonato

Conoce a continuación los partidos que se llevarán a cabo este jueves 15 de octubre en acción de Serie de Campeonato de la MLB.

MLB: Partidos para hoy jueves 15 de octubre en la Serie de Campeonato

MLB: Partidos para hoy jueves 15 de octubre en la Serie de Campeonato

FOTO: MLB

Las Series de Campeonatos de la MLB continúan este jueves 15 de octubre con dos choques que prometen emociones desde Los Angeles y y Cleveland respectivamente.

Los equipos se mantienen en la lucha y con la mira puesta en la Serie Mundial.

Partidos para hoy jueves 15 de octubre en la MLB

Guardianes de Cleveland vs Rays de Tampa Bay a las 12:00 P.M. Partido en vivo por RPC.

Los Angeles Dodgers vs Cerveceros de Milwaukee a las 7:00 P.M.

Los Guardianes y los Rays llegan a su tercer partido con la serie empatada 1-1, mientras que Dodgers se encuentran contra la pared con un 0-3 en serie ante Cerveceros, que se pusieron a tiro de hit de la Serie Mundial.

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