MLB: Partidos para hoy jueves 15 de octubre en la Serie de Campeonato

Las Series de Campeonatos de la MLB continúan este jueves 15 de octubre con dos choques que prometen emociones desde Los Angeles y y Cleveland respectivamente.

Los equipos se mantienen en la lucha y con la mira puesta en la Serie Mundial.

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Partidos para hoy jueves 15 de octubre en la MLB

Guardianes de Cleveland vs Rays de Tampa Bay a las 12:00 P.M. Partido en vivo por RPC.

Los Angeles Dodgers vs Cerveceros de Milwaukee a las 7:00 P.M.

Los Guardianes y los Rays llegan a su tercer partido con la serie empatada 1-1, mientras que Dodgers se encuentran contra la pared con un 0-3 en serie ante Cerveceros, que se pusieron a tiro de hit de la Serie Mundial.