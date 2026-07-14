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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  14 de julio de 2026 - 10:13

Mundial 2026: Posible alineación de Inglaterra y Argentina en semifinales

Repasa las posibles alineaciones de Inglaterra y Argentina en las semifinales de la Copa Mundial 2026.

Mundial 2026: Posible alineación de Inglaterra y Argentina en semifinales
Mundial 2026: Posible alineación de Inglaterra y Argentina en semifinales FOTO: EFE/ Octavio Guzmán

Inglaterra y Argentina se verán las caras este miércoles en el Mundial 2026 en Atlanta en el sexto capítulo de una rivalidad histórica que mezcla deporte y política, por primera vez en el escenario de unas semifinales de un Mundial y con Leo Messi y Harry Kane recogiendo el legado de Diego Maradona y Geoff Hurst, entre otros.

Los trabajados triunfos de Inglaterra contra Noruega y de Argentina ante Suiza, ambos tras pasar por la prórroga, definieron un cruce de alto voltaje en el Mercedes-Benz Stadium, el decimoquinto absoluto entre estas dos selecciones, con un balance de seis victorias inglesas, cinco empates y tres triunfos argentinos.

La Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en México 1986, con la guerra por el control de las islas Malvinas de tan solo cuatro años como trasfondo, fue solo uno de los capítulos que convirtieron este partido en una mezcla de deporte, memoria, orgullo e identidad.

Alineación probable de Inglaterra - Mundial 2026

Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Bellingham; Saka, Godon; Kane

Alineación probable de Argentina

Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández; Messi, Julián Álvarez

FUENTE: EFE

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