Mundial 2026: Posible alineación de Inglaterra y Argentina en semifinales FOTO: EFE/ Octavio Guzmán

Inglaterra y Argentina se verán las caras este miércoles en el Mundial 2026 en Atlanta en el sexto capítulo de una rivalidad histórica que mezcla deporte y política, por primera vez en el escenario de unas semifinales de un Mundial y con Leo Messi y Harry Kane recogiendo el legado de Diego Maradona y Geoff Hurst, entre otros.

Los trabajados triunfos de Inglaterra contra Noruega y de Argentina ante Suiza, ambos tras pasar por la prórroga, definieron un cruce de alto voltaje en el Mercedes-Benz Stadium, el decimoquinto absoluto entre estas dos selecciones, con un balance de seis victorias inglesas, cinco empates y tres triunfos argentinos.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse