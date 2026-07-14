Mundial 2026: Posible alineación de Inglaterra y Argentina en semifinales

Inglaterra y Argentina se verán las caras este miércoles en el Mundial 2026 en Atlanta en el sexto capítulo de una rivalidad histórica que mezcla deporte y política, por primera vez en el escenario de unas semifinales de un Mundial y con Leo Messi y Harry Kane recogiendo el legado de Diego Maradona y Geoff Hurst, entre otros.
La Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en México 1986, con la guerra por el control de las islas Malvinas de tan solo cuatro años como trasfondo, fue solo uno de los capítulos que convirtieron este partido en una mezcla de deporte, memoria, orgullo e identidad.
Alineación probable de Inglaterra - Mundial 2026
Pickford; Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly; Rice, Anderson; Bellingham; Saka, Godon; Kane
Alineación probable de Argentina
Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; Paredes, Mac Allister, De Paul, Enzo Fernández; Messi, Julián Álvarez
FUENTE: EFE