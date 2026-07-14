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FUTBOL Mundial 2026 -  14 de julio de 2026 - 12:31

Mundial 2026: XI confirmados de Francia y España en semifinales

Repasa las alineaciones de las selecciones de Francia y España en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: XI confirmados de Francia y España en semifinales

Mundial 2026: XI confirmados de Francia y España en semifinales

FOTO: FIFA

Si nos centramos en la primera semifinal de esta Copa Mundial 2026, Francia y España se enfrentan con la sensación de que podría ser un duelo decisivo en cuanto a su rivalidad, historia y hegemonía actual en Europa. No tiene por qué, pero podría dictar quién tiene derecho a levantarse al día siguiente, mirarse en el espejo y sentir que la mayor dinastía de este siglo en cuanto a selecciones europeas, le pertenece.

En cuanto al equipo de Didier Deschamps, ha llegado a cuatro finales entre Eurocopas y Mundiales, siendo tres de ellas en el gran torneo futbolístico del planeta (2006, 2018 y 2022) y, de ganar, se convertiría en el tercer equipo en la historia en jugar tres finales de Copa Mundial consecutivas tras Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002).

España, por su parte, no ha conseguido tan buenos resultados en la Copa Mundial, donde logró el mayor éxito de su historia en 2010 con su primer título, pero en el resto de torneos no estuvo a la altura. De hecho, esta será la segunda semifinal que dispute, no solo en este siglo, si no en toda su historia.

ALINEACIÓN DE ESPAÑA - MUNDIAL 2026

Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena y Oyarzabal

ALINEACIÓN DE FRANCIA

Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé

FUENTE: FIFA

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