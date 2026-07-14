Mundial 2026: XI confirmados de Francia y España en semifinales FOTO: FIFA

Si nos centramos en la primera semifinal de esta Copa Mundial 2026, Francia y España se enfrentan con la sensación de que podría ser un duelo decisivo en cuanto a su rivalidad, historia y hegemonía actual en Europa. No tiene por qué, pero podría dictar quién tiene derecho a levantarse al día siguiente, mirarse en el espejo y sentir que la mayor dinastía de este siglo en cuanto a selecciones europeas, le pertenece.

En cuanto al equipo de Didier Deschamps, ha llegado a cuatro finales entre Eurocopas y Mundiales, siendo tres de ellas en el gran torneo futbolístico del planeta (2006, 2018 y 2022) y, de ganar, se convertiría en el tercer equipo en la historia en jugar tres finales de Copa Mundial consecutivas tras Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002).

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse