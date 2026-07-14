Mundial 2026: XI confirmados de Francia y España en semifinales

Si nos centramos en la primera semifinal de esta Copa Mundial 2026, Francia y España se enfrentan con la sensación de que podría ser un duelo decisivo en cuanto a su rivalidad, historia y hegemonía actual en Europa. No tiene por qué, pero podría dictar quién tiene derecho a levantarse al día siguiente, mirarse en el espejo y sentir que la mayor dinastía de este siglo en cuanto a selecciones europeas, le pertenece.
España, por su parte, no ha conseguido tan buenos resultados en la Copa Mundial, donde logró el mayor éxito de su historia en 2010 con su primer título, pero en el resto de torneos no estuvo a la altura. De hecho, esta será la segunda semifinal que dispute, no solo en este siglo, si no en toda su historia.
ALINEACIÓN DE ESPAÑA - MUNDIAL 2026
Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodrigo, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Lamine Yamal, Alex Baena y Oyarzabal
ALINEACIÓN DE FRANCIA
Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola y Kylian Mbappé
FUENTE: FIFA