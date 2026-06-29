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FUTBOL Mundial 2026 -  29 de junio de 2026 - 09:55

Bélgica vs Senegal: Fecha, hora y dónde ver en los 16vos del Mundial 2026

Los oncenos de Bélgica y Senegal se verán las caras en la ronda de 32 de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Bélgica vs Senegal: Fecha

Bélgica vs Senegal: Fecha, hora y dónde ver en los 16vos del Mundial 2026

FOTO: FIFA

La Selección de Bélgica se medirá a Senegal en unos de los choques interesantes de los Dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Los belgas terminaron primeros en el grupo G con 5 unidades, mientras que Senegal fue tercera del grupo I con 3 puntos.

"Los Leones de Teranga" cerraron la fase de grupos goleando 5-0 a Irak con anotaciones de Diarra, Ismaila Sarr, Pape Gueye (2) y Ndiaye. Por su parte, los "Diablos Rojos" aplastaron 5-1 a Nueva Zelanda con goles de Trossard (2), Kevin de Bruyne, Lukaku y Alexis Saelemaekers.

BÉLGICA VS SENEGAL: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Miércoles, 1 de julio de 2026
  • Hora: 3:00 p.m.
  • Lugar: Estadio de Seattle
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes

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