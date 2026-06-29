Bélgica vs Senegal: Fecha, hora y dónde ver en los 16vos del Mundial 2026

La Selección de Bélgica se medirá a Senegal en unos de los choques interesantes de los Dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
"Los Leones de Teranga" cerraron la fase de grupos goleando 5-0 a Irak con anotaciones de Diarra, Ismaila Sarr, Pape Gueye (2) y Ndiaye. Por su parte, los "Diablos Rojos" aplastaron 5-1 a Nueva Zelanda con goles de Trossard (2), Kevin de Bruyne, Lukaku y Alexis Saelemaekers.
BÉLGICA VS SENEGAL: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Miércoles, 1 de julio de 2026
- Hora: 3:00 p.m.
- Lugar: Estadio de Seattle
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión y seguir más detalles en las redes sociales de RPC Deportes