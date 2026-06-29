Bélgica vs Senegal: Fecha, hora y dónde ver en los 16vos del Mundial 2026 FOTO: FIFA

La Selección de Bélgica se medirá a Senegal en unos de los choques interesantes de los Dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Los belgas terminaron primeros en el grupo G con 5 unidades, mientras que Senegal fue tercera del grupo I con 3 puntos.

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