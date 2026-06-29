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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  29 de junio de 2026 - 14:04

Mundial 2026: Brasil le remonta a Japón y avanzan a octavos de final

La selección de Brasil venció a Japón y consiguió su boleto a los octavos de final del Mundial 2026 y esperan rivales.

 Mundial 2026: Brasil le remonta a Japón y avanzan a octavos de final

 Mundial 2026: Brasil le remonta a Japón y avanzan a octavos de final

La selección de Brasil se clasificó a octavos de final luego de vencer 2-1 a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Houston, con goles de Casemiro y Gabriel Martinelli.

Los Samuráis Azules abrieron el marcador en la primera parte al minuto 29' con una jugada personal de Kaishü Sano en el remate en el borde de área y dejó a una Brasil lastimada.

En la segunda parte el cuadro de Carlo Ancelotti salió con otra mentalidad más ofensiva, ingresó Endrick para darle más oportunidad de gol a su equipo y al minuto 56' en un centro al segundo palo de Gabriel Magalhaes encontró a Casemiro que la mandó al fondo para el empate.

Victoria in extremis de Brasil

Sobre el último minuto de partido al 90+5', Gabriel Martinelli apareció para hacer una gran jugada y mandarla al fondo para la remonta de los brasileños, con asistencia de Bruno Guimaraes.

Brasil esperarán rival en la llave de Noruega y Costa de Marfil, para los octavos de final del Mundial 2026.

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