Mundial 2026: "Eliminamos a un campeón", Orlando Gill.

Orlando Gill, el héroe de la selección paraguaya al atajar este lunes dos cobros desde el punto penalti ante Alemania, que le valieron a la Albirroja para clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026 , afirmó que su equipo se deshizo de "un campeón" y que el triunfo es para que lo disfruten todos sus compatriotas.

"Gracias a Dios pude tapar dos penaltis que fueron fundamentales para la clasificación. Eliminamos a un campeón y esto es para todo el pueblo paraguayo", afirmó el arquero del San Lorenzo argentino.

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Sobre el desarrollo del partido contra los germanos en Boston, Gill comentó que fue vital irse adelante en el marcador y luego sostener las acciones.

"Es una emoción inmensa, fue un partido muy complicado. Supimos aguantarlos, abrimos el marcador, pudimos sostener el empate y gracias a Dios ganamos en la tanda de penaltis", añadió.

Paraguay jugará los octavos de final en Filadelfia, el próximo 4 de julio, con el ganador del partido entre Francia y Suecia.

FUENTE: EFE