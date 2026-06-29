México vs Ecuador: Fecha, hora y dónde ver 16vos en el Mundial 2026

México y Ecuador se enfrentan en dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, este es apenas el segundo juego en que se ven las caras en dicho torneo. El historial de partidos es amplio, si tomamos en cuenta juegos amistosos y de carácter oficial. Los últimos resultados muestran a un claro dominador, aunque todo eso queda de lado al momento del silbatazo inicial.
La Selección Mexicana se quedó con el triunfo, pese a que la Tricolor se fue arriba en el marcador apenas a los cinco minutos, gracias a un tanto de Agustín Delgado.
MÉXICO VS ECUADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026
- Fecha: Martes, 30 de junio de 2026
- Hora: 8:00 p.m.
- Lugar: Estadio Ciudad de México
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión
FUENTE: FIFA