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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  29 de junio de 2026 - 09:20

México vs Ecuador: Fecha, hora y dónde ver 16vos en el Mundial 2026

Repasa todos los detalles del duelo entre México y Ecuador en la ronda de 32 de la Copa Mundial 2026.

México vs Ecuador: Fecha

México vs Ecuador: Fecha, hora y dónde ver 16vos en el Mundial 2026

FOTO: FIFA

México y Ecuador se enfrentan en dieciseisavos de final de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, este es apenas el segundo juego en que se ven las caras en dicho torneo. El historial de partidos es amplio, si tomamos en cuenta juegos amistosos y de carácter oficial. Los últimos resultados muestran a un claro dominador, aunque todo eso queda de lado al momento del silbatazo inicial.

Antes de Canadá, México y Estados Unidos 2026, estos combinados jugaron entre sí en una ocasión en la Copa Mundial. Ocurrió en Corea/Japón 2022 y hubo un ganador.

La Selección Mexicana se quedó con el triunfo, pese a que la Tricolor se fue arriba en el marcador apenas a los cinco minutos, gracias a un tanto de Agustín Delgado.

MÉXICO VS ECUADOR: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN EL MUNDIAL 2026

  • Fecha: Martes, 30 de junio de 2026
  • Hora: 8:00 p.m.
  • Lugar: Estadio Ciudad de México
  • Dónde ver: En vivo por la señal de RPC Televisión

FUENTE: FIFA

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