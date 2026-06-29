Carlo Ancelotti: "Brasil no perdió la paciencia"

El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, afirmó este lunes que una de las razones por las que su equipo pudo superar a Japón tras ir abajo en el partido por los dieciseisavos de final del Mundial, fue que no perdió la paciencia.
A propósito del acierto a la hora de mantener en la titular a Casemiro, autor del gol del empate, y dar entrada a Gabriel Martinelli, quien firmó el triunfo, aseguró que su grupo tiene "muchos recursos en la cancha y el banquillo".
Carlo Ancelotti sobre Brasil
"Es bueno que los jugadores individualmente están en muy buen nivel y trabajan juntos”, apostilló.
Preguntado sobre por qué no ingresaron Neymar y Endrick, dijo que se había planteado dar ingreso en la prórroga a la estrella del Santos.
"Hablé con él y le dije: si aún no hemos empatado el partido, entras en el 60 o el 65. Empatamos y no quería cambiar la estructura porque teníamos el control del juego”, puntualizó.