EN VIVO

MUNDIAL 2026

Mundial 2026: El sorteo dejó a la Selección de Panamá en un grupo difícil

Mundial 2026: El sorteo dejó a Panamá en un grupo difícil

Mundial 2026: El sorteo dejó a Panamá en un grupo difícil

FOTO: FIFA
Mundial 2026 - 

El Sorteo final de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026, dejó a Panamá en un grupo con rivales de alto nivel.

La espera llegó a su fin y este viernes la selección de Panamá conoció sus rivales para la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 en Washington D. C.

Live Blog Post

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fepafut/status/1997021795795313100&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Grupo K

Portugal

Ganador Playoffs 1 continental

Uzbekistán

Colombia

Live Blog Post

Grupo I

Francia

Senegal

Ganador playoffs 2 (Irak, Bolivia, Surinam)

Noruega

Live Blog Post

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Live Blog Post

Grupo H

España

Cabo Verde

Uruguay

Arabia Saudita

Live Blog Post

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Live Blog Post

Grupo F

Países Bajos

Japón

Playoffs B UEFA

Túnez

Live Blog Post

Grupo E

Alemania

Ecuador

Costa de Marfil

Curazao

Live Blog Post

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Live Blog Post

SUBEN AL ESCENARIO

Tom Brady, Shaquille O'Neal, Wayne Gretzky, Aaron Judge y el ex capitán de Inglaterra Rio Ferdinand ya están listos para el sorteo.

Live Blog Post

Grupo D

Estados Unidos

Australia

Paraguay

Playoffs C UEFA

Live Blog Post

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Ganador Playoffs A UEFA

Live Blog Post

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

Ganador playoffs D Europa

Live Blog Post

LIONEL SCALONI LLEVA LA COPA DEL MUNDO AL ESCENARIO

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1997000243481849965&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

EMOTIVO MOMENTO EN EL SORTEO

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, entregó por primera vez el Premio de la Paz de la FIFA a Donald Trump, Presidente de Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1996998299975356665&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

LA CELEBRACIÓN

El cantante, compositor y actor británico Robbie Williams, celebró como Cole Palmer en el sorteo de la Copa Mundial 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/footballontnt/status/1996994384575771129&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

LA PRESENTACIÓN

Andrea Bocelli con su presentación musical da inicio al sorteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TUDNMEX/status/1996990240205009038&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

EL PRESIDENTE DE USA LLEGÓ AL SORTEO

Donald Trump ya se encuentra en el Centro Kennedy de Washington D.C.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1996986052947448018&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

LLEGÓ COCO CARRASQUILLA

Adalberto Carrasquilla como invitado especial en RPC.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1996984509040865340&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

LAS MASCOTAS DEL MUNDIAL 2026

Las mascotas del Mundial 2026 son Maple, Zayu y Clutch.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fifaworldcup_es/status/1996977340908531902&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

MÁS PROTAGONISTAS

Eli Manning se encargará de recibir a los asistentes en la alfombra roja.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1996975030215799045&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

LA DELEGACIÓN DE PANAMÁ, PRESENTE EN EL SORTEO

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1996973784029335733&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

LA FOTO DEL DT DE PANAMÁ

Thomas Christiansen y su esposa hacen su llegada al Centro Kennedy de Washington D.C.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1996970134934634807&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

SIGUEN LLEGANDO MÁS LEYENDAS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1996977221051834538&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

INVITADO DE LUJO

Román Torres presente en RPC para analizar el sorteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1996964560356462773&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

DESDE EL LUGAR DE LOS HECHOS

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/1996963463520821675&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

LLEGAN LAS FIGURAS

Shaquille O'Neal será uno de los asistentes en el sorteo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1996957404164981188&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

ESTAMOS EN VIVO POR RPC

Ya inicia pitazo inicial con la previa del sorteo.

Live Blog Post

BOMBOS DEL MUNDIAL 2026

Bombo1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Bombo2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Bombo3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Bombo4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

El sorteo comenzará con todas las selecciones del bombo1, que se distribuirán desde el grupoA hasta el grupoL. A continuación, se procederá a sortear los bombos 2, 3 y 4, por ese orden.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/1996945564852699172?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: DT de Croacia Zlatko Dalić reacciona al Grupo junto a la selección de Panamá

Thomas Christiansen y sus impresiones al conocer sus rivales del Mundial 2026

Mundial 2026: Selección de Panamá enfrentará nuevamente a Inglaterra

Recomendadas

Últimas noticias