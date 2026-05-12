Mundial 2026: Jugadores destacados de la Selección de Suiza

La selección de Suiza llegará al Mundial 2026 con una base que le ha permitido competir en grandes torneos durante la última década, pero también cuenta con jóvenes que apuntan a convertirse en figuras importantes en Norteamérica 2026.

Uno de los líderes indiscutibles es Granit Xhaka . El mediocampista y capitán sigue siendo el cerebro del equipo suizo gracias a su capacidad para organizar el juego, controlar el ritmo de los partidos y aportar liderazgo en momentos clave. Xhaka llega a su sexta gran competición internacional siendo la referencia absoluta del vestuario y uno de los futbolistas con más partidos en la historia de la selección helvética.

En defensa, el nombre más destacado es Manuel Akanji, quien se ha consolidado como uno de los centrales más confiables de Europa. Su salida limpia desde el fondo, velocidad y capacidad para jugar en línea alta son fundamentales para el sistema de Yakin. Akanji es considerado la pieza defensiva más importante del equipo suizo rumbo al Mundial.

En ataque, Breel Embolo será nuevamente la principal carta ofensiva. El delantero destaca por su potencia física, juego aéreo y capacidad para generar espacios. Además, fue uno de los máximos goleadores de Suiza durante las eliminatorias mundialistas y sigue siendo el atacante más determinante del plantel.

Otro jugador que llega en gran momento es Dan Ndoye. El extremo se ha convertido en una amenaza constante gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para atacar los espacios. Ndoye ha sido clave en recientes victorias suizas y representa una de las armas más peligrosas del equipo por las bandas.

Bajo los tres palos, Gregor Kobel apunta a ser una de las grandes figuras del arco suizo. El guardameta ha tomado protagonismo tras el cambio generacional en la portería y su seguridad le da mucha tranquilidad a la defensa.

La revelación de la Selección de Suiza: Ardon Jashari

El jugador revelación de esta selección suiza es Ardon Jashari. El joven mediocampista ha ido creciendo rápidamente en el fútbol europeo y se perfila como uno de los talentos más prometedores del país. Con gran visión de juego, buena técnica y personalidad para asumir responsabilidades, Jashari representa el futuro del mediocampo suizo.

A sus 23 años, ya cuenta con experiencia internacional y ha comenzado a tener más protagonismo dentro de la selección. Su capacidad para conectar líneas y acompañar tanto en defensa como en ataque podría convertirlo en una de las sorpresas de Suiza durante el Mundial 2026. Además, muchos aficionados destacan su madurez futbolística y el impacto que puede tener en el recambio generacional del equipo.