La selección de Egipto quedó ubicada en el Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Irán y Nueva Zelanda y quieren la histórica para avanzar de ronda de la mano de su entrenador Hossam Hassan.
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 - 12 de mayo de 2026 - 10:18
Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Egipto
Conoce a los jugadores destacados de la selección de Egipto que buscarán brillar en el Mundial 2026.
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Jugadores destacados de la selección de Egipto para el Mundial 2026
- Mohamed Salah: El capitán y líder de esta selección, milita con el Liverpool, pero anunció el final con el club inglés a final de esta temporada. Salah de 33 años, tiene 110 partidos con la selección y 67 anotaciones.
- Omar Marmoush: El delantero de 27 años del Manchester City buscará aportar con sus 43 partidos y 9 tantos, es el futuro de esta selección.
- Mostafa Mohamed: Jugador de 28 años, milita en el Nantes, es de las figuras que podría apoyar a Egipto para su objetivo.
Ibrahim Adel, es el jugador a seguir, con 25 años milita en el Al Jazira , su posición es de mediocampista.
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