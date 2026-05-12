Mundial 2026: Conoce a Hossam Hassan, entrenador de la selección de Egipto

Hossam Hassan es el entrenador de la selección de Egipto para el Mundial 2026, nació el 10 de agosto de 1966 en Helwan, Egipto, tiene en su poder el récord de máximo goleador con 69 goles en su época como jugador.

Con 59 años quiere hacer historia con Egipto y clasificarlo por primera vez en la historia a la siguiente ronda en un Mundial.

¿Quién es Hossam Hassan?

Como jugador estuvo con Al-Ahly por 13 temporadas, desde 1984 hasta 1990 y de 1992 hasta 1999 y tuvo una etapa en Zamalek desde 2000 hasta 2004 y su último equipo fue el Al-Ittihad Alexandria.

Debutó como entrenador en el 2008 con Al-Masry y en el 2009 dirigió al Zamalek. En el 2013 fue nombrado entrenador de la selección de Jordania donde no pudo clasificarlos al Mundial tras caer en el repechaje 5-0 contra Uruguay.

Continuó como entrenador de Zamalek, Al Ittihad Alexandria y Al Masry, pero en el 2024 fue nombrado como entrenador de Egipto.