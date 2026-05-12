Mario Méndez responde alto y claro sobre participación de Alberto Quintero en el Mundial

Mario Méndez , director técnico del CD Plaza Amador de la LPF, fue contundente con su respuesta sobre la presencia de Alberto Quintero en la Copa Mundial 2026 con la Selección de Panamá.

"Alberto en los momentos de presión con la Selección, fue un líder positivo como lo es en el CD Plaza Amador y mi opinión, es que debe ir", dijo el técnico.

"Es un chico diferente , puede jugar 30 o 45 minutos cuando más se necesitan y creo que le daría esa mano al equipo en el Mundial", añadió.

Alberto Quintero y el sueño de jugar su primer Mundial

El extremo de 38 años sufrió una fractura en el segundo metatarsiano del pie derecho, que lo hizo perderse la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018.

Debido a su ausencia en la cita mundialista, "Negrito" tiene esperanza de estar entre los 26 convocados de Thomas Christiansen para llegar al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.