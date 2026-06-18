México vs Corea del Sur, EN VIVO en el Mundial 2026

15' minutos y genera peligro Corea del Sur
Heung-min Son llegó con velocidad y la picó por arriba del arco, pero Edson Álvarez salvó con una chilena para sacar la pelota, pero luego el arbitro invalidó la jugada por fuera de lugar.
MUNDIAL 2026
Sigue el minuto a minuto del duelo entre la selección de México y Corea del Sur en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.
La selección de México se enfrentará a Corea del Sur en jornada del Grupo A de la Copa Mundial 2026 de la FIFA desde el Estadio de Guadalajara en Zapopan.