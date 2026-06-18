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México vs Corea del Sur, EN VIVO en el Mundial 2026

México vs Corea del Sur

México vs Corea del Sur, EN VIVO en el Mundial 2026

Mundial 2026 - 

Sigue el minuto a minuto del duelo entre la selección de México y Corea del Sur en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

La selección de México se enfrentará a Corea del Sur en jornada del Grupo A de la Copa Mundial 2026 de la FIFA desde el Estadio de Guadalajara en Zapopan.

15' minutos y genera peligro Corea del Sur

Heung-min Son llegó con velocidad y la picó por arriba del arco, pero Edson Álvarez salvó con una chilena para sacar la pelota, pero luego el arbitro invalidó la jugada por fuera de lugar.

Arranca el partido

Ya se juega el México vs Corea del Sur en el Mundial 2026.

Las imágenes

Calientan los protagonistas

Ya entran en calor los jugadores de México y Corea del Sur en Guadalajara.

EN VIVO POR RPC

El once de la selección de México

La alineación de Corea del Sur para segundo duelo en el Mundial 2026

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