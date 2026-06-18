Mundial 2026: Suiza logra sumar de tres ante Bosnia y Herzegovina.

La selección de Suiza logró una aplastante victoria (4-1) ante Bosnia y Herzegovina, en la segunda jornada del grupo B de la Copa Mundial 2026 .

El planteamiento inicial sobre el césped reflejó un marcado estilo europeo, caracterizado por una medición milimétrica y una rigurosa disposición táctica por parte de los entrenadores.

La presión ejercida por los bosnios apretó más de cara al final de la primera parte, tratando de buscar una ventaja antes del descanso.

Desde la grada, la ruidosa afición de Bosnia no dejó de animar sin pausa, haciendo temblar unas estructuras que por momentos parecieron estar cerca de colapsar.

Suiza pudo verse satisfecha por su actuación en la que estuvo muy por encima del rival, pero también un tanto frustrada con el nivel de actuación mostrado, y más teniendo en cuenta que venía con hambre de gol tras la amarga e inesperada derrota contra Catar.

Apenas diez minutos después de la reanudación, llegó la que quizás fue la ocasión más clara del encuentro en el minuto 55, tras un preciso pase colgado desde la frontal del área grande.

El suizo Dan Ndoye conectó una espectacular chilena que exigió al máximo al guardameta rival, quien logró atajar el esférico para mantener el marcador intacto.

Segunda parte llena de goles para Suiza

La segunda parte se tornó mucho más interesante con una Suiza que duplicó sus pases intentados, aunque Bosnia tomó el dominio y fue mucho más agresivo en el terreno en busca de la ventaja.

En el minuto 68, el guardameta suizo se vistió de héroe al realizar una soberbia parada ante un tiro amenazante que pudo cambiar el destino del encuentro.

Sin embargo, los cambios introducidos le sentaron bien al conjunto helvético en un momento donde el gol ya se hacía esperar sobre el terreno de juego. La recompensa, llegó en forma del primer gol tan solo un minuto después de los cambios.

Poco después del tanto inicial, la última línea de defensa bosnia se desmoronó por completo tras la expulsión de Tarik Muharemovic, una tarjeta roja que comprometió seriamente sus filas.

Esta superioridad numérica dejó a la selección de Suiza a las puertas de firmar el 2-0 en los minutos finales del choque, aunque más adelante, Vargas logró hacerlo posible.

Minutos después, al 90 y 90+7, Mazambi y Xhaka, respectivamente, marcaron los goles que le dieron la victoria a los suizos.

Con este resultado, Suiza asume el liderato provisional, a la espera de lo que pase más tarde entre Canadá y Catar.

FUENTE: EFE