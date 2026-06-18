Brasil vs Haití: Fecha, hora y dónde seguir en el Mundial 2026

La selección de Brasil sin Neymar Jr , encara este viernes a Haití en Filadelfia, donde los caribeños pondrán a prueba la frágil defensa del equipo de Carlo Ancelotti en el Mundial 2026 .

La Canarinha está obligada a mejorar su imagen después de un pobre empate ante Marruecos (1-1) en la jornada inaugural del Grupo C del Mundial 2026, que lidera Escocia después de sudar la gota gorda para imponerse por la mínima a Les Grenadiers (0-1).

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El combinado 'verdeamarelo' estuvo espeso de ideas en ataque y blando en defensa. Solo Vinícius Júnior salvó el mal debut de la pentacampeona del mundo.

En el Lincoln Financial Field de Filadelfia se espera que 'Carletto' haga retoques, aunque reina el misterio.

El técnico italiano guardó con celo el once frente a Marruecos y solo se lo comunicó a los jugadores poco antes del partido.

Las especulaciones corren a rienda suelta, aunque el entrenamiento del miércoles dejó una pista difusa. A uno de los miembros de la comisión técnica se le vio cargar una pizarra con el posible dibujo inicial: 4-2-4.

Danilo podría ocupar el lateral diestro en detrimento de Roger Ibáñez. Fabinho y Danilo Santos aspiran a sentar a Casemiro, el gran señalado. Y Luiz Henrique y Matheus Cunha confían en acompañar a Vinícius y Raphinha arriba.

El extremo del Barcelona, discreto en el primer duelo, entrenó al margen el martes, aunque al día siguiente trabajó al mismo ritmo que el resto.

Brasil sin Neymar Jr - Mundial 2026

Neymar no viajará a Filadelfia con la selección brasileña para el segundo partido del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití y se quedará en Nueva Jersey para ultimar su puesta a punto, una vez superada su lesión en el gemelo

Con todo, la mayor preocupación de 'Carletto' es la defensa. Brasil no deja su portería a cero desde el 15 de noviembre de 2025. A partir de ahí, ocho tantos en contra en seis partidos.

La 'Seleção' no veía su portería perforada en seis compromisos consecutivos desde finales de 2019.

BRASIL VS HAITÍ: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR EN EL MUNDIAL 2026

Fecha : Viernes, 19 de junio de 2026

: Viernes, 19 de junio de 2026 Hora : 7:30 p.m.

: 7:30 p.m. Lugar : Estadio Filadelfia

: Estadio Filadelfia Dónde seguir: Sigue las acciones en las redes de RPC Deportes y rpctv.com

FUENTE: EFE