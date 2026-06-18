Selección de Panamá vs Croacia: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

La Selección de Panamá y Croacia vienen de caer en su estreno en el Mundial 2026 y ahora en la fecha dos se ven las caras en el Estadio de Toronto.
Mientras que Panamá cayó sobre el final del partido ante Ghana gracias al tanto de Caleb Yirenkyi.
Los de Thomas Christiansen buscan hacer historia buscando sumar sus primeros puntos en una Copa del Mundo tras cuatro partidos disputados entre Rusia 2018 y el Mundial 2026.
Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la Selección de Panamá y Croacia
Fecha: Martes 23 de junio
Hora: 6:00 P.M.
Dónde: Estadio de Toronto
Dónde seguir: A través de RPC TV y las redes sociales de RPC Deportes