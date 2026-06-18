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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  18 de junio de 2026 - 16:24

Selección de Panamá vs Croacia: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

La Selección de Panamá y Croacia vienen de caer en su estreno en el Mundial 2026 y ahora en la fecha dos se ven las caras.

Selección de Panamá vs Croacia: Fecha

Selección de Panamá vs Croacia: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

FOTO / EFE

La Selección de Panamá y Croacia vienen de caer en su estreno en el Mundial 2026 y ahora en la fecha dos se ven las caras en el Estadio de Toronto.

Por un lado Croacia cayó ante Inglaterra en su debut 4-2 con goles de Martin Baturina y Petar Musa.

Mientras que Panamá cayó sobre el final del partido ante Ghana gracias al tanto de Caleb Yirenkyi.

Los de Thomas Christiansen buscan hacer historia buscando sumar sus primeros puntos en una Copa del Mundo tras cuatro partidos disputados entre Rusia 2018 y el Mundial 2026.

Fecha, hora y dónde ver EN VIVO la Selección de Panamá y Croacia

Fecha: Martes 23 de junio

Hora: 6:00 P.M.

Dónde: Estadio de Toronto

Dónde seguir: A través de RPC TV y las redes sociales de RPC Deportes

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