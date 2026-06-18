MLB: Daniel Espino es el nuevo Grandes Ligas de Panamá tirando a 100 millas

Daniel Espino se convirtió en en panameño número 72 en jugar en las Grandes Ligas (MLB) luego de hacer su esperado debut con los Guardianes de Cleveland.

"Ese fue sin duda el momento culminante de la noche», dijo el entrenador Stephen Vogt. «Sabiendo todo lo que Daniel ha pasado, esta es una historia increíble para él y su familia, su perseverancia, su paciencia. Una gran historia para nuestra organización". Añadió: "No podría estar más feliz por Daniel."

Espino, considerado el de Cleveland por MLB Pipeline, demostró por qué los evaluadores alguna vez lo consideraron uno de los prospectos de pitcheo más prometedores. Ponchó a Garrett Mitchell. Luego, Espino ponchó a Cooper Pratt, antes de provocar un sencillo elevado de David Hamilton.

Cuatro lanzamientos registraron una velocidad de 99.8 mph o superior. Dos alcanzaron las tres cifras.

"Me quedé en blanco", dijo Espino. "Me sentí como un niño, salí al campo, ataqué la zona y di lo mejor de mí".

Los Guardians seleccionaron a Espino con la 24 selección general en el Draft de la MLB de 2019. Para 2022, parecía destinado a convertirse en el próximo as formado en la cantera de Cleveland. La recta de Espino alcanzaba habitualmente las tres cifras. Sus números de ponches eran impresionantes. Su futuro parecía prometedor.

Las lesiones en el hombro derecho lo dejaron fuera de juego durante casi cuatro años. Le siguieron dos cirugías. Hubo largos periodos en los que el exjugador de primera ronda no escalaba posiciones en las clasificaciones de prospectos ni perseguía a los bateadores de las Grandes Ligas.

Espino simplemente intentaba volver a lanzar una pelota de béisbol. Habían transcurrido 1241 días entre sus apariciones profesionales. Muchos lanzadores nunca se recuperan de una cirugía mayor de hombro.

"Qué resiliente soy", dijo Espino recientemente, cuando se le preguntó qué había aprendido sobre sí mismo durante el proceso.

Salida estelar de Daniel Espino

Two shoulder surgeries. Sidelined for 1,241 days . Daniel Espino overcame everything and just recorded his first career strikeout with his mom in the stands#GuardsBall | #VoteGuards pic.twitter.com/w5vipvk8fU — GuardsTV (@GuardsTV) June 18, 2026

FUENTE: MLB