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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  19 de julio de 2026 - 17:40

Mundial 2026: "El gol ha sido de 47 millones de personas", Ferran Torres

Ferran Torres, el hombre del partido Final del Mundial 2026 habló tras coronarse en duelo ante Argentina.

Mundial 2026: El gol ha sido de 47 millones de personas

Mundial 2026: "El gol ha sido de 47 millones de personas", Ferran Torres

FOTO: Sefutbol

Ferran Torres, delantero de la selección de España, destacó este domingo, tras proclamarse campeón del Mundial 2026, que el “gol ha sido de 47 millones de personas”, no suyo; recordó que ha sido “muy criticado a lo largo del Mundial” y recalcó que “Dios le da las cosas a quien más se lo merece”.

Un gol para la historia en el Mundial 2026

“Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente”, valoró en ‘TVE’ a pie de campo.

El gol ha sido “una liberación muy grande” para él. “He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, peor creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quién más se lo merece”, insistió.

Ferran expuso que “todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario”. “Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y lo hemos demostrado una vez más”, declaró.

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