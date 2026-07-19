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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  19 de julio de 2026 - 18:12

Mundial 2026: "Han sido mejores", Lionel Scaloni

El director técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, dio declaraciones luego de caer (1-0) ante España en la final del Mundial 2026.

Mundial 2026: Han sido mejores

Mundial 2026: "Han sido mejores", Lionel Scaloni.

FOTO: EFE

Lionel Scaloni se declaró triste, con un "montón de cosas para decir" que ahora no valen la pena exponer, seguro de que los argentinos son grandes en las victorias y las derrotas y con la certeza de que los pupilos de su amigo Luis de la Fuente hoy "han sido mejores".

Declaciones de Lionel Scaloni tras caer ante España en la final del Mundial 2026

"Es la verdad", agregó con resignación el seleccionador que hace cuatro años llevó a Argentina a la conquista del tercer título mundial de la historia y este domingo perdió la oportunidad de sumar el cuarto al caer por 1-0 ante España.

Pese a ello enfatizó que siempre se acordará de lo hecho hasta hoy. "Yo sí que me acuerdo de los segundos porque llegar hasta aquí cuesta. Hay que dar una validez enorme a lo que logramos", expresó.

"Tengo un montón de cosas para decir de cómo llegamos aquí, pero no vale la pena", manifestó tras el encuentro al aludir a las dificultades que sus pupilos superaron en cada instancia de eliminación directa.

Matizó que, pese a perder ante un rival que los superó, no por eso van a dejar de acordarse de todo lo que hicieron en el Mundial.

"Al país quiero decirle que lo dimos todo", declaró tras subrayar que su equipo es "un gran ejemplo para la gente".

"Se pierde, hay que levantarse", puntualizó.

FUENTE: EFE

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