Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se lleva España por ser campeón?

La selección de España no solo escribió una página dorada en la historia del fútbol al proclamarse campeona del Mundial 2026, sino que también aseguró el mayor premio económico jamás entregado por la FIFA a un campeón del torneo.
Un Mundial con premios sin precedentes
La FIFA incrementó significativamente la bolsa de premios para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. Solo en premios por rendimiento deportivo se distribuyeron 655 millones de dólares, un aumento del 50 % respecto a la edición anterior. Además, las federaciones participantes recibieron pagos adicionales por clasificación y preparación del torneo.
Premios económicos en el Mundial 2026
- Campeón: 50 millones de dólares
- Subcampeón: 33 millones de dólares
- Tercer lugar: 29 millones de dólares
- Cuarto lugar: 27 millones de dólares
- Cuartos de final: 19 millones de dólares
- Octavos de final: 15 millones de dólares
- Dieciseisavos de final: 11 millones de dólares
- Eliminados en fase de grupos: 9 millones de dólares
Un premio para la Federación Española
El dinero es entregado por la FIFA a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que posteriormente define el reparto correspondiente entre jugadores, cuerpo técnico y otros compromisos establecidos por la propia federación.
De acuerdo con reportes publicados en España, cada integrante del plantel campeón recibirá un importante incentivo económico por la conquista del título, aunque la mayor parte del premio corresponde a la federación para cubrir primas, programas deportivos e inversiones futuras.