Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se lleva España por ser campeón?

La selección de España no solo escribió una página dorada en la historia del fútbol al proclamarse campeona del Mundial 2026 , sino que también aseguró el mayor premio económico jamás entregado por la FIFA a un campeón del torneo.

Tras derrotar 1-0 a Argentina en la final disputada en el Estadio de Nueva York, Nueva Jersey, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente recibió 50 millones de dólares como recompensa por levantar la Copa del Mundo, una cifra récord que supera ampliamente los 42 millones de dólares que obtuvo Argentina tras conquistar el título en Qatar 2022.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Un Mundial con premios sin precedentes

La FIFA incrementó significativamente la bolsa de premios para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones. Solo en premios por rendimiento deportivo se distribuyeron 655 millones de dólares, un aumento del 50 % respecto a la edición anterior. Además, las federaciones participantes recibieron pagos adicionales por clasificación y preparación del torneo.

Premios económicos en el Mundial 2026

Campeón: 50 millones de dólares

Subcampeón: 33 millones de dólares

Tercer lugar: 29 millones de dólares

Cuarto lugar: 27 millones de dólares

Cuartos de final: 19 millones de dólares

Octavos de final: 15 millones de dólares

Dieciseisavos de final: 11 millones de dólares

Eliminados en fase de grupos: 9 millones de dólares

Un premio para la Federación Española

El dinero es entregado por la FIFA a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que posteriormente define el reparto correspondiente entre jugadores, cuerpo técnico y otros compromisos establecidos por la propia federación.

De acuerdo con reportes publicados en España, cada integrante del plantel campeón recibirá un importante incentivo económico por la conquista del título, aunque la mayor parte del premio corresponde a la federación para cubrir primas, programas deportivos e inversiones futuras.