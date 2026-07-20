NBA: Giannis Antetokounmpo y una nueva era en Miami

La estrella de la NBA Giannis Antetokounmpo llega a Miami tras Shaquille O'Neal (2004) y LeBron James (2010) y, al igual que aquellos MVP de Kia, trae consigo una mayor sensación de esperanza y aspiración, además de llegar con un propósito singular.

Sin embargo, las circunstancias que rodean la llegada de Antetokounmpo son diferentes a las dos experiencias anteriores de Miami. Este proceso se convierte en un esfuerzo conjunto si el Miami Heat quiere lograr el mismo resultado: la oportunidad de ganar otro campeonato.

Una nueva era NBA en Miami

Antetokounmpo cree que no dejó atrás sus años de gloria en Milwaukee, y que trae los mismos estándares a Miami, algo que reiteró el jueves durante su presentación.

“Necesito presión en este momento de mi carrera”, dijo Antetokounmpo. “Creo que para llegar al siguiente nivel, tengo que salir de mi zona de confort, y siento que Miami era el lugar indicado para mí”.

“Uno de mis objetivos es ganar muchos campeonatos. Creo que este es el mejor camino para lograrlo.”

Antetokounmpo, de 31 años, sigue siendo uno de los cinco mejores jugadores de la liga y continúa imparable en la zona. Desde la temporada 2018-19, la primera de sus dos premios Kia MVP consecutivos , terminó entre los cuatro primeros en la votación todos los años, excepto la temporada pasada (y eso probablemente se deba a que se perdió 47 partidos).

FUENTE: NBA