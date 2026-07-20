Mundial 2026: UEFA felicita a España y resalta su marca de partidos invictos

La UEFA felicitó este lunes a la selección española por convertirse en campeona del mundo tras derrotar a la de Argentina en la prórroga de la final del Mundial 2026 en Nueva York (1-0) y destacó su racha como invicta, "la más larga de un equipo europeo".
La UEFA acompañó su felicitación por su segunda estrella mundialista a España, que es también la vigente campeona de Europa, con varias imágenes del equipo, como una de los internacionales celebrando la victoria y algunas en solitario de los jugadores que dirige Luis de la Fuente, como el capitán Rodri Hernández, Pedro Porro, Dani Olmo, Lamine Yamal, Mikel Merino o Marc Cucurella.
FUENTE: EFE