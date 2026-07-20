Mundial 2026: UEFA felicita a España y resalta su marca de partidos invictos FOTO / EFE

La UEFA felicitó este lunes a la selección española por convertirse en campeona del mundo tras derrotar a la de Argentina en la prórroga de la final del Mundial 2026 en Nueva York (1-0) y destacó su racha como invicta, "la más larga de un equipo europeo".

"¡Felicidades a @SEFutbol por convertirse en campeones mundiales de 2026!. 38 partidos invicto en todas las competiciones para España. La racha más larga de un equipo europeo en la historia de selecciones nacionales masculinas", resaltó en redes sociales el organismo que preside el esloveno Aleksander Ceferin.

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