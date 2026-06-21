Mundial 2026: Posible XI de la Selección de Panamá vs Croacia

Thomas Christiansen, entrenador de la Selección de Panamá , tendrá un reto difícil cuando choque contra Croacia el martes 23 de junio, en la segunda jornada del grupo L de la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Los canaleros vienen de perder su primer partido frente a Ghana por marcador de 1-0 , al recibir un doloroso gol de Caleb Yirenkyi en los minutos finales del encuentro.

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Por su parte, los croatas liderados por Luka Modric, perdieron 4-2 frente a Inglaterra en el Estadio de Dallas.

Ambos equipos llegan al compromiso con el objetivo de sumar para seguir de cerca a los ingleses y ghaneses, que ya tienen 3 puntos.

Adalberto Carrasquilla seguirá siendo la duda, luego de realizar trabajo diferenciado algunos días.

Posible alineación de la Selección de Panamá vs Croacia en el Mundial 2026

Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Andrés Andrade, José Córdoba, Jiovany Ramos, César Blackman, Carlos Harvey, Édgar Yoel Bárcenas, Cristian Martínez, José Luis Rodríguez y Cecilio Waterman.