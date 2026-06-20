Mundial 2026: Conoce a Eloy Room, portero de Curazao

El penúltimo partido de la jornada 10 de la Copa Mundial 2026 de la FIFA terminó con un resultado poco esperado. Ecuador se cansó de fallar, aunque en gran parte fue por la actuación del Eloy Room , portero de 37 años que ayudó a Curazao a sumar su primer punto en la historia del torneo. Con el marcador final, los dos equipos ponen en riesgo la posibilidad de avanzar a la siguiente fase , pues ambos suman un punto en el Grupo E.

Eloy Room, MVP del compromiso, realizó 15 atajadas para mantener en cero el arco de Curazao ante la Tricolor, quedándose a una parada de igualar el récord histórico de Tim Howard (16).

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Eloy Room made the most saves by any goalkeeper in a World Cup match that did not feature extra-time pic.twitter.com/t0xpP3QFe3 — B/R Football (@brfootball) June 21, 2026

¿Quién es Eloy Room, portero que brilló en el Mundial 2026?

Eloy Room nació el 6 de febrero de 1989 en Nimega, Países Bajos y actualmente juega en el Miami F. C. de la USL Championship con un valor de mercado de 150.000 en Transfermarkt.

Su carrera inició en el Vitesse Arnhem, luego pasó por Go Ahead Eagles, PSV, Jong PSV, Columbus Crew, Vitesse Arnhem y Círculo de Brujas.

Antes de iniciar la Copa del Mundo no llegaba a los 100 mil seguidores en Instagram, pero tras su actuación destacada contra Ecuador, ya está alcanzando el millón.

FUENTE: FIFA