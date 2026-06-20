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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  20 de junio de 2026 - 23:24

Mundial 2026: Conoce a Eloy Room, portero de Curazao

El guardameta Eloy Room fue figura en el empate de Curazao ante Ecuador en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Conoce a Eloy Room

Mundial 2026: Conoce a Eloy Room, portero de Curazao

FOTO: FIFA

Eloy Room, MVP del compromiso, realizó 15 atajadas para mantener en cero el arco de Curazao ante la Tricolor, quedándose a una parada de igualar el récord histórico de Tim Howard (16).

¿Quién es Eloy Room, portero que brilló en el Mundial 2026?

Eloy Room nació el 6 de febrero de 1989 en Nimega, Países Bajos y actualmente juega en el Miami F. C. de la USL Championship con un valor de mercado de 150.000 en Transfermarkt.

Su carrera inició en el Vitesse Arnhem, luego pasó por Go Ahead Eagles, PSV, Jong PSV, Columbus Crew, Vitesse Arnhem y Círculo de Brujas.

Antes de iniciar la Copa del Mundo no llegaba a los 100 mil seguidores en Instagram, pero tras su actuación destacada contra Ecuador, ya está alcanzando el millón.

FUENTE: FIFA

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