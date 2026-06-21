| RPC TV Panamá
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  21 de junio de 2026 - 15:40

Madre de Vozinha agradece a los fanáticos por asistir al partido ante Uruguay

La madre de Vozinha agradeció a los fanáticos por todo el apoyo y su asistencia para el duelo ante Uruguay en el Mundial 2026.

Vozinha -EFE

Vozinha -EFE

La madre del portero de la selección de Cabo Verde Josimar Dias 'Vozinha' agradeció este domingo a todos los hinchas que la apoyaron para que este domingo pueda asistir en persona al partido contra Uruguay, tras perderse el debut mundialista por problemas con el visado.

"Quiero agradecer a todos los hinchas y a toda la gente que me ayudó en este proceso. También por el apoyo que dan a los equipos, especialmente a Cabo Verde", dijo en un video publicado por la FIFA la progenitora de 'Vozinha', a quien su exhibición contra España lo convirtió en uno de los nombres propios en lo que va de Mundial.

Madre de Vozinha en espera del segundo patido

"Todos estamos apoyando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en el campo", continuó en el video, que concluyó al grito de 'Vamos Tiburones Azules', por el apodo de la selección africana.

Al término del partido contra España (0-0), a 'Vozinha' se le saltaron las lágrimas y poco después indicó que su madre no había logrado obtener el visado para viajar a Estados Unidos y presenciar el debut en Atlanta.

Dos días después, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su equipo consular en Praia le estaba prestando asistencia para que obtuviera a tiempo el visado para el partido de este domingo contra Uruguay.

Además de acudir al partido, la madre de 'Vozinha' también fue invitada a un 'tour' del cuartel general de la FIFA durante el Mundial, según otro video publicado en X.

Uruguay y Cabo Verde se miden este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, un encuentro que permitirá al ganador poner pie y medio en dieciseisavos de final, con cuatro puntos en su casillero.

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: "Sabía que Messi iba a seguir marcando goles", Kylian Mbappé

Mundial 2026: Bélgica e Irán no pasan del cero y definirán el grupo en la última jornada

Mundial 2026: Posible XI de la Selección de Panamá vs Croacia

Recomendadas

Últimas noticias