Madre de Vozinha agradece a los fanáticos por asistir al partido ante Uruguay

La madre del portero de la selección de Cabo Verde Josimar Dias 'Vozinha' agradeció este domingo a todos los hinchas que la apoyaron para que este domingo pueda asistir en persona al partido contra Uruguay, tras perderse el debut mundialista por problemas con el visado.
Madre de Vozinha en espera del segundo patido
"Todos estamos apoyando a Cabo Verde para que juegue bien y brille en el campo", continuó en el video, que concluyó al grito de 'Vamos Tiburones Azules', por el apodo de la selección africana.
Al término del partido contra España (0-0), a 'Vozinha' se le saltaron las lágrimas y poco después indicó que su madre no había logrado obtener el visado para viajar a Estados Unidos y presenciar el debut en Atlanta.
Dos días después, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que su equipo consular en Praia le estaba prestando asistencia para que obtuviera a tiempo el visado para el partido de este domingo contra Uruguay.
Además de acudir al partido, la madre de 'Vozinha' también fue invitada a un 'tour' del cuartel general de la FIFA durante el Mundial, según otro video publicado en X.
Uruguay y Cabo Verde se miden este domingo en el Hard Rock Stadium de Miami, un encuentro que permitirá al ganador poner pie y medio en dieciseisavos de final, con cuatro puntos en su casillero.