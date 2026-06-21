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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  21 de junio de 2026 - 00:00

Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 21 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 continúan este domingo 21 de junio con cuatro choques de alto nivel.

Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 21 de junio

Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 21 de junio

FOTO: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este domingo 21 de junio con cuatro encuentros de alto nivel de diferentes grupos (G y H).

A primera hora, la España de Lamine Yamal se medirá a Arabia Saudita en el grupo H, que se completará con el choque entre la Uruguay de Fede Valverde y Cabo Verde, quien sorprendió en la primera jornada igualando con los españoles.

El segundo encuentro de la fecha dominical lo disputarán Bélgica e Irán, para luego darle paso al choque de Nueva Zelanda contra Egipto en el cierre de la jornada del grupo G.

Partidos para hoy, domingo 21 de junio - Copa Mundial 2026

  • España vs Arabia Saudita - Estadio de Atlanta (11:00 am) en vivo por RPC
  • Bélgica vs Irán - Estadio de Los Ángeles (2:00 pm)
  • Uruguay vs Cabo Verde - Estadio de Miami (5:00 pm)
  • Nueva Zelanda vs Egipto - Estadio BC Place Vancouver (8:00 pm)

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