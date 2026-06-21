Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 21 de junio FOTO: FIFA

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este domingo 21 de junio con cuatro encuentros de alto nivel de diferentes grupos (G y H).

A primera hora, la España de Lamine Yamal se medirá a Arabia Saudita en el grupo H, que se completará con el choque entre la Uruguay de Fede Valverde y Cabo Verde, quien sorprendió en la primera jornada igualando con los españoles.

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