Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 21 de junio

Las emociones de la Copa Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, continúan este domingo 21 de junio con cuatro encuentros de alto nivel de diferentes grupos (G y H).
El segundo encuentro de la fecha dominical lo disputarán Bélgica e Irán, para luego darle paso al choque de Nueva Zelanda contra Egipto en el cierre de la jornada del grupo G.
Partidos para hoy, domingo 21 de junio - Copa Mundial 2026
- España vs Arabia Saudita - Estadio de Atlanta (11:00 am) en vivo por RPC
- Bélgica vs Irán - Estadio de Los Ángeles (2:00 pm)
- Uruguay vs Cabo Verde - Estadio de Miami (5:00 pm)
- Nueva Zelanda vs Egipto - Estadio BC Place Vancouver (8:00 pm)