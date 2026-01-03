Ilia Topuria emite comunicado para desmentir rumores

Ilia Topuria ha realizado un comunicado tras conocerse ayer la noticia que adelantaba El Mundo, en la que se señalaba que el campeón de UFC en dos divisiones había sido citado a declarar el próximo 7 de enero , en relación a la situación y protección legal de la hija que tiene en común con su expareja Giorgina Uzcategui.

Siempre me he sentido profundamente agradecido por el trato respetuoso que he recibido de los medios de comunicación, que han sido y siguen siendo una parte importante de mi trayectoria durante todos estos años.

Por desgracia, y muy a mi pesar, en estos momentos soy noticia por asuntos que nada tienen que ver con el deporte. Entiendo que, como persona pública, uno está expuesto a las fake news y a titulares engañosos y sensacionalistas, diseñados únicamente para generar clics sin atender a la verdad ni a las consecuencias.

Ayer, un medio de comunicación difundió una noticia con un titular falso en el que se afirmaba que había sido llamado a declarar por violencia de género. Ese titular tuvo que ser modificado posteriormente al no ser cierto, ya que nunca he sido llamado a declarar por ese motivo, algo que haré gustosamente cuando se me requiera. La realidad es que, por el funcionamiento del sistema judicial, debo acudir a ese juzgado, pero la citación está relacionada exclusivamente con un asunto familiar y administrativo vinculado a un viaje fuera de España de mi hija, a la que llevo cuatro meses sin poder ver pese a haberlo intentado en numerosas ocasiones.

Asumo el peaje de la exposición pública, pero eso no justifica que se permita difundir información falsa sin contrastar, que no se ciñan a los hechos, ni se divulgue información que incumbe a un menor de edad a la que se debe proteger. La realidad comienza con una demanda de divorcio presentada por mi parte precedida de semanas de negociación tras nuestra separación. Tras mi negativa a aceptar determinadas pretensiones económicas fuera de toda lógica, semanas después se presenta una denuncia por malos tratos, algo con lo que ya había sido amenazado y que está siendo analizada por la justicia.

Sigo confiando en Dios, en la justicia y en las personas. Sé que la verdad prevalecerá y que pronto podré recuperar una de las dos cosas más importantes de mi vida junto a mi hijo Hugo: mi hija Giorgina.

A los medios de comunicación solo les pido el mismo respeto y rigor con el que siempre me han tratado la mayoría de ellos... y que se ciñan a los hechos, porque la verdad solo tiene un camino.