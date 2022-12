Qatar 2022: Croacia no tiene plan para frenar a Messi

Bruno Petkovic, autor del gol del elenco balcánico ante Brasil, aseguró que no tienen un plan delineado para frenar a Messi pues consideró que Argentina es más que un jugador y se centran en frenarlos como equipo.

https://twitter.com/Argentina/status/1601338449545543680 #Qatar2022 Lionel Messi: "Croacia demostró que es una gran selección. Por momentos le jugó de igual a igual a Brasil. Es un equipo que viene trabajando con el mismo entrenador hace mucho tiempo y se conocen muy bien". pic.twitter.com/L8tlbyJoBt — Selección Argentina (@Argentina) December 9, 2022

"No tenemos un plan específico, al menos no todavía, para detener a Lionel Messi. Por lo general, no nos concentramos en detener a un jugador sino a todo el equipo.

"La forma en que lo abordamos es que debemos detenerlos como equipo. No por marcación al hombre o algún tipo de táctica similar. Argentina no es solo Messi. Tienen una cantidad de grandes jugadores. Así que tenemos que detener a todo el equipo", dijo en conferencia de prensa.

No hay miedo en Croacia

Por su parte, Josip Juranovic, lateral derecho croata, quien está cuajando un mundial de película gracias a sus actuaciones, dejó claro que el equipo croata no debe tener miedo a ningún rival y enfocarse en sí mismos para definir el mejor plan de juego en la Semifinal.

"No creo que debamos temer a nadie. Necesitamos mirarnos a nosotros mismos para jugar nuestro mejor juego. Haremos un análisis exhaustivo con el entrenador y las cosas tácticas y luego veremos cómo atacaremos el juego", señaló el jugador .