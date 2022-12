Qatar 2022: "Messi no corre mucho", señala DT de Croacia

Previo al partido, el director de la selección de Croacia Zlatko Dalic habló en conferencia de prensa y calentó el encuentro diciendo que Lionel Messi no corre mucho.

"Le dedicaremos especial atención a la pregunta de cómo frenar a Messi. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducirle los espacios", inició y después vino su apreciación más llamativa: "Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. Necesitamos estar muy atentos a eso", señaló.

Sin embargo, después elogió al astro argentino señalando que era el mejor: "Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos 10 años. Es un jugador con una calidad tremenda. Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No hay que darle muchos espacios porque está muy motivado".

Argentinos y croatas se medirán este martes a las 2:00 pm en la primera llave de semifinales del Mundial de Qatar 2022, partido que estará en vivo por la señal de RPC TV.