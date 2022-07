Mundial de Atletismo 2022: Shericka Jackson gana con 2do mejor tiempo de la historia

La también jamaicana Fraser-Pryce, flamante campeona el domingo de los 100 metros, se quedó con la plata (21.81) y la británica Dina Asher-Smith con el bronce (22.02).

La campeona olímpica Elaine Thompson-Herah, bronce en los 100 m, finalizó séptima con 22.39, por lo que Jamaica no pudo repetir su histórico triplete del domingo.

Declaraciones

"Me sentí muy bien una vez que salí y di el espectáculo", se felicitó Jackson, una atleta que comenzó compitiendo en los 400 metros.

"Récord nacional y del campeonato (mundial), no me puedo quejar", añadió.

"Sé que Shelly es probablemente una de las mejores corredoras de curvas del mundo, así que sabía que iba a ir muy fuerte", señaló. "Sabía que si quería conseguir el oro, tenía que correr la curva lo más fuerte posible porque después sé que soy fuerte y rápida al llegar a la meta".

"Nunca quise seguir a nadie, quería hacer la mejor carrera posible y creo que viendo que logré mi mejor marca personal, no me puedo quejar", dijo Jackson. "No pensaba en ningún tiempo ni en ningún récord".

A sus 28 años, Jackson logró dar el último peldaño a la gloria tras coleccionar bronces en 400 y 100 metros de los Juegos Olímpicos y una plata en 100m y dos bronces en 400m de los Mundiales.

