Thomas Christiansen: Dudas para el Mundial 2026, la hora de hacer la convocatoria y su posible adiós

El entrenador de la selección de Panamá Thomas Christiansen habló con RPC Deportes desde Toronto previo al debut en el Mundial 2026, donde conversó sobre los lesionados, la hora de hacer su convocatoria y sobre su posible adiós.

"De momento, tenemos entre algodones Luis, Coco, esas lesiones que vienen arrastrando, Aníbal que viene de lesión y otros jugadores con molestias, pero eso lo podemos prevenir, no significa que no estén entrenando, están haciendo trabajos de gimnasio".

Thomas Christiansen sobre las lesiones

"No soy médico, pero vamos a intentar par hacer todo lo posible y que lleguen, que tengan la oportunidad de competir al máximo nivel, tendremos tiempo para tomar decisiones, tenemos una programación, entre doctores y fisios".

El DT hispano danés, ahora con pasaporte panameño comentó que fue muy complicado hacer una lista, pero que con los reservas trató de hacerla pensando en el bien del equipo.

"Aquí estamos 28 jugadores, hay más de los 26, por algo están aquí como un backup porque imagínate, hay que agradecer a la FPF por que ellos están acá con nosotros y cuando se llegue el momento se tomará una decisión y en su momento lo decidirá el cuerpo médico. Primero lo que quiero es que el grupo esté bien, lo más importante es la gestión del grupo, en la elección para algunos jugadores, no tenemos tiempo para adaptarse, ya ellos saben lo que pido y como trabajo, si el Mundial fuera en 6 meses, si hubiera cambios en esta convocatoria".

Duele dejar jugadores

"Siempre es duro dejar gente fuera, jugar con el futuro de los muchachos, darle esta experiencia o no de poder estar en el Mundial y eso duele de no poder llevar a todos y elegido a los que creo le hacen mejor al equipo".

Christiansen comentó que su convocatoria fue pensando en jugadores que pueden hacer muchas funciones, como el caso de César Blackman, Carlos Harvey, Fidel Escobar y Édgar Yoel Bárcenas.

¿Ganarle a Ghana?

El entrenador de Panamá sabe que su rival más "accesible" puede ser la selección de Ghana, sin embargo, ningún equipo es fácil.

"Si miramos un poco el grupo, es evidente que Ghana es el "más accesible" sin faltarle al respeto, pero ese es el partido que si queremos soñar en avanzar de ronda, hay que sacar puntos".

¿El adiós de Thomas Christiansen?

"Si me pongo a pensar en ello, me vuelvo emotivo, por suerte tengo tanto trabajo que no me da a pensar en esa posibolidad y quiero enfocarme en los tres partidos, espero que sean más".

"Estos primeros 3 partidos amistosos, incluyendo Sudáfrica, nos ha dado aprendizaje y lo que puede llegar a ser este equipo en el Mundial, queremos superar lo que pasó en el Mundial Rusia 2018, pero demostrando con fútbol".