Edmundo Sosa y su pasado en el fútbol con el Alianza FC

El pelotero panameño Edmundo Sosa de los Phillies de Philadelphia de la MLB, confirmó en una entrevista exclusiva con La Birria de ÚNICOS, que jugó fútbol en su niñez.

"Jugué fútbol en el Atlético Juan Díaz, Ciclones y en el Alianza FC como portero con el profesor Jair Palacios en Ciclones", dijo el orgullo de los Caimanes de Juan Díaz en el Rogers Centre durante la previa del duelo entre su equipo y los Azulejos de este miércoles.

"Recién perdió la final en la LPF, pero su equipo está jugando bien al fútbol", añadió el jugador de 30 años sobre los "Pericos" y Palacios.

"Mundito" nacido el 6 de marzo de 1996, debutó en Las Mayores en el 2018 con los Cardenales de San Luis, equipo donde ahora Iván Herrera es figura.

El mensaje de Edmundo Sosa para la selección de Panamá

"Mucha suerte, den lo mejor jugando en equipo y confió en que dejarán una huella en el Mundial", fue el lindo mensaje que le envió Sosa a los jugadores del onceno nacional que competirán en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Un día antes, Edmundo estuvo en el campamento base de la selección, recibiendo una camiseta firmada por todos los futbolistas.