José Caballero produce en medio de batalla con Volpe por el SS

Los Yankees volvieron a vencer a los Guardianes de Cleveland y con otro gran aporte ofensivo de José Caballero que volvió a jugar en el jardín derecho para dejar su marca en 41-26.

Aaron Boone, manager de los "Mulos" volvió a apostar por Anthony Volpe en el campo corto, allí se fue de 4-1 con doblete remolcador y además cometió error, su segundo de la campaña. Dejó su promedio en .194 y .607 de OPS.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

"Chema" se fue de 4-2 con dos producidas, una anotada y se ponchó en una ocasión.

Tras este encuentro, el panameño deja su promedio de .258 con 5 cuadrangulares, 18 remolcadas, 15 bases robadas y .703 de OPS.

Caballero ha tenido que jugar en tercera base y jardín derecho (por la ausencia de Aaron Judge) para seguir en el terreno mientras que el manager apuesta por Volpe en el campo corto.

Batazo oportuno de José Caballero