José Caballero produce en medio de batalla con Volpe por el SS

Los Yankees volvieron a vencer a los Guardianes de Cleveland y con otro gran aporte ofensivo de José Caballero que volvió a jugar en el jardín derecho para dejar su marca en 41-26.
"Chema" se fue de 4-2 con dos producidas, una anotada y se ponchó en una ocasión.
Tras este encuentro, el panameño deja su promedio de .258 con 5 cuadrangulares, 18 remolcadas, 15 bases robadas y .703 de OPS.
Caballero ha tenido que jugar en tercera base y jardín derecho (por la ausencia de Aaron Judge) para seguir en el terreno mientras que el manager apuesta por Volpe en el campo corto.