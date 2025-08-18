FEPABA envía comunicado sobre lo ocurrido en la Arena Roberto Durán

La Federación Panameña de Baloncesto ( FEPABA ) informa al público y a la comunidad deportiva que, debido a una situación fortuita, la jornada de domingo 17 de agosto de la Copa Latina 2025 en la Arena Roberto Durán tuvo que ser cancelada.

Debido a la ruptura de una de las tuberías soterradas que alimenta el sistema de aire acondicionado y pensando en la seguridad e integridad de los jugadores, nos vimos en la penosa necesidad de cancelar el partido de ayer domingo 17 y hoy lunes 18 de agosto en la Arena Roberto Durán.

Entre el día de ayer y hoy se hicieron todos los esfuerzos posibles en conjunto con el personal de PANDEPORTES para restablecer el sistema. Al no poder contar con las condiciones aptas para la realización de un partido internacional se llegó a la conclusión de cancelar el juego de ayer y el juego de hoy se realizará en una instalación deportiva privada a puerta cerrada, de igual forma se comunicará la decisión de la siguiente fecha de la Copa Latina.

FEPABA informa sobre el reembolso

Lamentamos los inconvenientes ocasionados a los fanáticos, patrocinadores, invitados especiales, televidentes que con gran ilusión apoyan a nuestra selección y siempre disfrutan del espectáculo.

Agradecemos el respaldo de todos los fanáticos, jugadores, patrocinadores y delegaciones internacionales. Seguiremos trabajando con más fuerza para que el baloncesto panameño brille como se merece.

De manera responsable garantizamos que todos los boletos adquiridos a través de Panatickets serán reembolsados en su totalidad. Para mayor información, pueden contactarnos al correo [email protected].