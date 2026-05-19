Mundial 2026: Cristiano Ronaldo lidera convocatoria de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de la Selección de Portugal anunciada este martes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial 2026 , que será el sexto y último de su carrera.

Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.

Portugal debuta el 17 de junio ante República Democrática del Congo en las acciones del grupo K que también integran Uzbekistán y Colombia.

Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

Porteros

Diogo Costa

José Sá

Rui Silva

Ricardo Velho

Defensas

Diogo Dalot

Matheus Nunes

Nélson Semedo

João Cancelo

Nuno Mendes

Gonçalo Inácio

Renato Veiga

Rúben Dias

Tomás Araújo

Mediocampistas

Rúben Neves

Samuel Costa

João Neves

Vitinha

Bruno Fernandes

Bernardo Silva

Delanteros

João Félix

Trincão

Francisco Conceição

Pedro Neto

Rafael Leão

Gonçalo Guedes

Gonçalo Ramos

Cristiano Ronaldo

FUENTE: EFE