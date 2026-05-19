| RPC TV Panamá
Mundial 2026 Mundial 2026 -  19 de mayo de 2026 - 07:34

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo lidera convocatoria de la Selección de Portugal

El atacante Cristiano Ronaldo será el líder de la Selección de Portugal en la Copa Mundial 2026 de la FIFA.

Mundial 2026: Cristiano Ronaldo lidera convocatoria de la Selección de Portugal
Mundial 2026: Cristiano Ronaldo lidera convocatoria de la Selección de PortugalFOTO: PORTUGAL

Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de la Selección de Portugal anunciada este martes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial 2026, que será el sexto y último de su carrera.

Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.

Portugal debuta el 17 de junio ante República Democrática del Congo en las acciones del grupo K que también integran Uzbekistán y Colombia.

Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026

Porteros

  • Diogo Costa
  • José Sá
  • Rui Silva
  • Ricardo Velho

Defensas

  • Diogo Dalot
  • Matheus Nunes
  • Nélson Semedo
  • João Cancelo
  • Nuno Mendes
  • Gonçalo Inácio
  • Renato Veiga
  • Rúben Dias
  • Tomás Araújo

Mediocampistas

  • Rúben Neves
  • Samuel Costa
  • João Neves
  • Vitinha
  • Bruno Fernandes
  • Bernardo Silva

Delanteros

  • João Félix
  • Trincão
  • Francisco Conceição
  • Pedro Neto
  • Rafael Leão
  • Gonçalo Guedes
  • Gonçalo Ramos
  • Cristiano Ronaldo

FUENTE: EFE

En esta nota:
Seguir leyendo

Mundial 2026: ¿Cómo funciona el desempate?

Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de España

Mundial 2026: Conoce a Luis de la Fuente, entrenador de España

Recomendadas

Últimas noticias