Mundial 2026: Cristiano Ronaldo lidera convocatoria de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo encabeza la convocatoria de la Selección de Portugal anunciada este martes por el seleccionador, el español Roberto Martínez, para el Mundial 2026, que será el sexto y último de su carrera.
Cristiano, de 41 años, forma parte de una lista de 27 jugadores en la que se encuentran caras conocidas como Vitinha o Bruno Fernandes, y en la que destaca la inclusión del delantero de la Real Sociedad, Gonçalo Guedes.
Portugal debuta el 17 de junio ante República Democrática del Congo en las acciones del grupo K que también integran Uzbekistán y Colombia.
Convocatoria de Portugal para el Mundial 2026
Porteros
- Diogo Costa
- José Sá
- Rui Silva
- Ricardo Velho
Defensas
- Diogo Dalot
- Matheus Nunes
- Nélson Semedo
- João Cancelo
- Nuno Mendes
- Gonçalo Inácio
- Renato Veiga
- Rúben Dias
- Tomás Araújo
Mediocampistas
- Rúben Neves
- Samuel Costa
- João Neves
- Vitinha
- Bruno Fernandes
- Bernardo Silva
Delanteros
- João Félix
- Trincão
- Francisco Conceição
- Pedro Neto
- Rafael Leão
- Gonçalo Guedes
- Gonçalo Ramos
- Cristiano Ronaldo
FUENTE: EFE