Mundial 2026: Carlo Ancelotti revela convocatoria de la Selección de Brasil

Carlo Ancelotti , entrenador de la Selección de Brasil , hizo oficial la lista de 26 jugadores convocados para jugar la Copa Mundial 2026 de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.

¡LOE ELEGIDOS! Anunciada la lista para el Mundial 2026 de la selección de Brasil. @433 #FutbolRPC pic.twitter.com/LAQxtaFMQX

El técnico italiano de 66 años incluyó en la convocatoria al atacante Neymar Jr de 34 años, quien estaba en duda si entraba o no entre los elegidos.

El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain parece haber recuperado el tono físico en los primeros meses de este curso con el Santos FC, donde ya tiene 6 goles anotados y 2 asistencias sumando todas las competencias.

Neymar, que fue campeón olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y que también jugó en el Al Hilal saudí, ha ganado numerosos títulos a lo largo de su carrera, incluida la Champions League, el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores.

Los brasileños jugarán el 31 de mayo ante Panamá en el Estadio de Maracaná y luego chocarán el 6 de junio con Egipto en el cierre de su preparación mundialista.

La "Canarinha" debutará el 13 de junio ante Marruecos, luego enfrentarán a Haití el 19 de junio y medirán fuerzas con Escocia en el último partido del grupo C.

Convocatoria de la selección de Brasil para el Mundial 2026

Porteros

Alisson

Ederson

Weverton

Defensores

Alex Sandro

Bremer

Danilo

Douglas Santos

Gabriel Magalhães

Ibáñez

Leo Pereira

Marquinhos

Wesley

Mediocampistas

Bruno Guimarães

Casemiro

Danilo

Fabinho

Lucas Paquetá

Delanteros