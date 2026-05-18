Mundial 2026: Carlo Ancelotti revela convocatoria de la Selección de Brasil

Carlo Ancelotti, entrenador de la Selección de Brasil, hizo oficial la lista de 26 jugadores convocados para jugar la Copa Mundial 2026 de la FIFA en Estados Unidos, México y Canadá.
El técnico italiano de 66 años incluyó en la convocatoria al atacante Neymar Jr de 34 años, quien estaba en duda si entraba o no entre los elegidos.
El exjugador del FC Barcelona y del París Saint-Germain parece haber recuperado el tono físico en los primeros meses de este curso con el Santos FC, donde ya tiene 6 goles anotados y 2 asistencias sumando todas las competencias.
Neymar, que fue campeón olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y que también jugó en el Al Hilal saudí, ha ganado numerosos títulos a lo largo de su carrera, incluida la Champions League, el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores.
Los brasileños jugarán el 31 de mayo ante Panamá en el Estadio de Maracaná y luego chocarán el 6 de junio con Egipto en el cierre de su preparación mundialista.
La "Canarinha" debutará el 13 de junio ante Marruecos, luego enfrentarán a Haití el 19 de junio y medirán fuerzas con Escocia en el último partido del grupo C.
Convocatoria de la selección de Brasil para el Mundial 2026
Porteros
- Alisson
- Ederson
- Weverton
Defensores
- Alex Sandro
- Bremer
- Danilo
- Douglas Santos
- Gabriel Magalhães
- Ibáñez
- Leo Pereira
- Marquinhos
- Wesley
Mediocampistas
- Bruno Guimarães
- Casemiro
- Danilo
- Fabinho
- Lucas Paquetá
Delanteros
- Endrick
- Igor Thiago
- Luis Enrique
- Gabriel Martinelli
- Matheus Cunha
- Neymar Jr
- Raphinha
- Rayan
- Vini Jr