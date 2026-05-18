La selección de Uruguay va en busca de su tercera estrella, quedaron ubicados en el Grupo H del Mundial 2026 con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, conoce a los jugadores que destacan en el equipo de Marcelo Bielsa.
MUNDIAL 2026 Mundial 2026 - 18 de mayo de 2026 - 11:48
Mundial 2026: Jugadores destacados de la selección de Uruguay
Conoce a los jugadores destacados de la selección de Uruguay que buscan la tercera estrella en el Mundial 2026.
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Jugadores destacados de la selección de Uruguay para el Mundial 2026
- Federico Valverde: El capitán del equipo, milita en el Real Madrid, tiene 27 años, suma más de 70 partidos con la "Celeste" y más de 8 goles.
- Darwin Núñez: El delantero de 26 años que milita en Al Hilal, con más de 35 partidos, y más de 15 goles. Es el principal goleador de este equipo en la nueva generación.
- Ronald Araujo: El defensor del FC Barcelona con 27 años, suma más de 20 partidos con su equipo y 1 gol.
El jugador a seguir es Luciano Rodríguez con 22 años, milita en Bahía y buscará hacer su historia en el Mundial 2026.
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