César Blackman en el XI ideal de la Superliga de Eslovaquia 2025/26

Después de una brillante temporada 2025-2026 donde se coronó campeón con el Slovan Bratislava en la Superliga de Eslovaquia, el panameño César Blackman fue incluido en el once ideal.
El conjunto "Belasí" lideró el campeonato con 68 puntos en 32 fechas, dejando en segundo lugar al FK DAC 1904 (58) y en el tercer puesto al Spartak Trnava (56).
César Blackman y sus títulos con el Slovan Bratislava
El lateral derecho ya suma tres Superligas de Eslovaquia, todas ganadas de manera consecutivas (2023-24, 2024-25 y 2025-26).
Once ideal de la Superliga de Eslovaquia
Dominik Takác, César Blackman, Kenan Bajric, Klemen Nemanic, Kristian Bari, Tigran Barseghyan, Michal Fasko, Miroslav Kacer, Ammar Ramadan, Roland Galcik y Andraz Sporar