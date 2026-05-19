César Blackman en el XI ideal de la Superliga de Eslovaquia 2025/26 FOTO: CÉSAR BLACKMAN

Después de una brillante temporada 2025-2026 donde se coronó campeón con el Slovan Bratislava en la Superliga de Eslovaquia , el panameño César Blackman fue incluido en el once ideal.

"Blaki" de 28 años jugó 26 partidos en la liga local, registrando 2 goles y 6 asistencias.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El conjunto "Belasí" lideró el campeonato con 68 puntos en 32 fechas, dejando en segundo lugar al FK DAC 1904 (58) y en el tercer puesto al Spartak Trnava (56).

César Blackman y sus títulos con el Slovan Bratislava

El lateral derecho ya suma tres Superligas de Eslovaquia, todas ganadas de manera consecutivas (2023-24, 2024-25 y 2025-26).

Once ideal de la Superliga de Eslovaquia

Dominik Takác, César Blackman, Kenan Bajric, Klemen Nemanic, Kristian Bari, Tigran Barseghyan, Michal Fasko, Miroslav Kacer, Ammar Ramadan, Roland Galcik y Andraz Sporar